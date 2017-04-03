Жительница Мордовии украла у пьяного приятеля 5 тысяч рублей, пока он спал

В Мордовии раскрыта кража 5 тысяч рублей у 49-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, воровкой оказалась 26-летняя ранее судимая приятельница потерпевшего.

Оказалось, что мужчина встретил девушку на улице и предложил выпить по этому поводу. "Сообразить на двоих" парочка решила в заброшенном здании, где мужчина и уснул. Недолго думая, подруга вытащила из его куртки деньги и скрылась с места происшествия. Впрочем, потратить добычу воровка не успела, так как была задержана.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратились двое жителей Саранска с заявлениями о вымогательстве.

Молодой человек и девушка разъяснили полицейским, что неизвестный с помощью соцсети вымогал у них деньги, требуя перечислить по 2 000 рублей с каждого за нераспространение информации, порочащих репутацию и достоинство.

Источник: 13.мвд.рф