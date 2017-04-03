В Торбеевском районе ВАЗ улетел в кювет: пострадал водитель

В Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. Инцидент случился на 171 км автодороги "1Р-180", сообщает пресс-служба МЧС республики.

Как стало известно, водитель ВАЗа не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет и перевернулась.

О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью. Происшествие случилось на 170-м км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившегося на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.

Источник: 13.mchs.gov.ru