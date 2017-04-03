В Мордовии второй раз за полгода пропала 15-летняя школьница

Полиция Мордовии разыскивает 15-летнюю школьницу Ксению Алдакишкину. Девочка пропала 30 марта, когда около 10 часов утра ушла из дома в Рузаевке и назад не вернулась.

Ее приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы русые до талии. Была одета в серое спортивное трико с белыми полосками по бокам, цветные кеды с яркими шнурками и темно синюю парку. На шее – камуфлированая повязка. При себе у нее был камуфлированный рюкзак.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении, сообщить по телефонам: (83451) 4-03-89, 4-03-97, 89997780460.

Отметим, что Ксения уже исчезала из дома в августе 2016 года. Тогда на ее поиски также были брошены значительные силы. Девочка нашлась спустя 3 дня после исчезновения. По словам беглянки, она находилась у знакомого, адрес которого назвать отказалась.

Источник: 13.мвд.рф