Судебные приставы арестовали Mitsubishi жительницы Саранска, задолжавшей 500 тыс. рублей

В Саранске прошел рейд судебных приставов, которым помогает приложение "Мобильный розыск". Оно помогает выявлять должников-автовладельцев по номеру машины.

Сотрудники УФССП проверили более 50 автомобилей. Как выяснилось, семь автовладельцев имели за душой "грешок" в виде долгов. Одна автоледи задолжала банку около 500 тысяч рублей.

В итоге, судебные приставы наложили арест на ее иномарку Mitsubishi Lancer. Остальным должникам вручили повестки, обязав явиться в отдел судебных приставов.

Как сообщалось ранее, Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил 14 исковых заявлений прокурора района о признании некоторой информации запрещенной к распространению в России. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в свободном доступе на интернет-сайтах находились объявления о продаже водительских прав (4 сайта), дипломов об образовании (4 сайта), паспортов (3 сайта) и способах уклонения от налогов (3 сайта).

Источник: r13.fssprus.ru