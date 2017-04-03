4 жителя Мордовии получили более 130 тыс. компенсации за незаконное уголовное преследование

Четверо жителей Мордовии, которых незаконно осудили в 2016 году, получили через суд компенсацию имущественного и морального вреда.

Отметим, что в прошлом году в Мордовии право на реабилитацию получили 47 подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. При этом головные дела в отношении 33 жителей региона "развалились" уже на стадии предварительного расследования.

Шести подсудимым были вынесены оправдательные приговоры. Четверо из них решили бороться за свои права до конца и обратились в суд с требованием о возмещении вреда. В их пользу в общей сложности взыскано около 133 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил 14 исковых заявлений прокурора района о признании некоторой информации запрещенной к распространению в России.

Источник: izvmor.ru