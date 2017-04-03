ДТП на трассе Саранск – Ульяновск: погибла пенсионерка, четверо госпитализированы

Жители Мордовии попали в ДТП в Ульяновской области.

Инцидент случился на трассе Саранск – Ульяновск в Сурском районе, где водитель "Мицубиси" не справился с управлением и авто врезалось в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира были госпитализированы. Позже 71-летняя женщина скончалась от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что Житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью. Происшествие случилось на 170-м км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившийся на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.

Источник: izvmor.ru