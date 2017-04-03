В Мордовии на пожаре погибли два человека

В Темниковском районе произошел пожар.
Инцидент случился в п. Романовский, где загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место вызова, жилое здание полыхало открытым огнем.
В процессе тушения внутри дома были выявлены 2 тела. Погибшими оказались 60-летний владелец здания и его 43-летняя сожительница.
На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.
Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Инцидент случился в здании по адресу Ухтомского, 24, где загорелось помещение первого этажа.
Пока огонь не был очень сильным, 20 жителей дома смогли покинуть дом самостоятельно. Однако из-за густого дыма не все жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ