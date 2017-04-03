Мордовский борец завоевал серебряную медаль первенства Европы

В Венгрии закончилось первенство Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Выступавший в составе сборной Российской Федерации ученик СШОР Мордовии Жамболат Локьяев завоевал "серебро" по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 килограмм.

Данное соревнование Жамболат начал с уверенной победы в квалификации над борцом из Италии (10:2). В четвертьфинале был повержен молдаванин (9:0), а в полуфинале противник из Грузии (10:5). В финале Локьяев встречался с азербайджанцем Маммадовым и, к сожалению, уступил (1:4).

Источник: izvmor.ru