Жительница Кочкурово обожгла в собственном доме лицо, шею и руки

В Мордовии женщина получила травмы в собственном доме.

Инцидент случился вечером 1 апреля в райцентре Кочкурово, где 38-летняя женщина обожгла лицо, шею и руки. Спустя сутки она была отправлена в больницу.

На данный момент неизвестны ни причины при которых произошло происшествие, ни состояние пострадавшей.

Как сообщалось ранее, жители Мордовии попали в ДТП в Ульяновской области на трассе Саранск – Ульяновск в Сурском районе, где водитель "Мицубиси" не справился с управлением и авто врезалось в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира были госпитализированы. Позже 71-летняя женщина скончалась от полученных ранений.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ