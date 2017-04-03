Полиция Мордовии задержала граждан, причастных к краже 500 кг металлических уголков

Полиция Мордовии раскрыла кражу 500 килограммов металлических уголков с территории недействующей фермы в Рузаевском районе возле с. Пайгарма.

Правоохранители определили, что ворами являются двое граждан 29 и 17 лет.

Согласно предварительным сведениям, преступники пробрались на территорию запущенной компании и присвоили металлические изделия с целью сдать их в место приема металлолома.

Во время транспортировки украденного сотрудники ДПС остановили авто, в кузове которого при досмотре и выявили уголки без сопроводительных документов.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия