В Саранске на время проведения ЧМ-2018 закроют пешеходный переход на ул. Рабочая

В дни проведения в Саранске матчей ЧМ-2018 пешеходный переход, пролегающий прямо по железнодорожному полотну с улицы Полежаева на улицу Рабочая, будет временно закрыт.

Как стало известно, на данную меру городская администрация вынуждена пойти из соображений безопасности. Шопоголикам, которые привыкли делать покупки в разных торговых местах, находящихся на ул. Рабочая, предложат альтернативу. В скором времени ж/д мост в районе ж/д вокзала будет восстановлен. Переправа станет значительно удобнее и безопаснее. Здесь поставят современные подъемники для маломобильных групп населения и тех, кто не может путешествовать налегке.

После окончания мундиаля пешеходный переход вновь откроют.

Источник: izvmor.ru