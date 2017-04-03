В Мордовии легковушка въехала в дорожное ограждение: водитель госпитализирован

В Чамзинском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 8-м километре трассы Чамзинка – Отрадное – Кульмино, где шофер на "СеАЗ-111301" не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

В результате ДТП водителю понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что Житель Мордовии попал в ДТП под Рязанью. Происшествие случилось на 170-м км трассы М-5 "Урал" Рыбновского района, 24-летний шофер на "Газели" протаранил остановившегося на красный сигнал светофора большегруз "ДАФ" с полуприцепом под управлением 48-летнего уроженца Саранска.

Источник: izvmor.ru