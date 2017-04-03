Спортсменка из Мордовии стала чемпионкой России по лыжным гонкам

В Ханты-Мансийске закончилось первенство России по лыжным гонкам, на котором представительница Мордовии Анастасия Седова завоевала 2 медали.

На дистанции 10 километров Седова стала серебряным призером состязаний, уступив победительнице Нечаевской из Волгоградской области 6 секунд. А вот на дистанции 30 километров Седова финишировала первой, "серебро" у Натальи Непряевой (Московская/Тверская сфера) +3.4 секунды, а "бронза" у Алисы Жамбаловой (Республика Бурятия) +3.5 секунды.

"Это мой первый марафон, я вообще не знала, как бежать. Посоветовалась с умными людьми, они мне что-то подсказали, затем подсказывали по ходу гонки. Думаю, что мой дебют прошел на "ура", - рассказала Седова.

Источник: izvmor.ru