В саранских парках появятся зоны барбекю

В Саранске ускорят работу по организации зон барбекю в лесопарках города.

В конце недели мэр Саранска Петр Тултаев собирается проинспектировать парки и проверить, появились ли там подобные площадки.

Согласно мнению городских властей, эта инициатива поможет сделать отдых на природе доступным в черте Саранска. Так как у многих местных жителей не всегда находится время и возможность, чтобы уехать за город.

Ранее сообщалось, что в дни проведения в Саранске матчей ЧМ-2018 пешеходный переход, пролегающий прямо по железнодорожному полотну с улицы Полежаева на улицу Рабочая, будет временно закрыт.

Источник: izvmor.ru