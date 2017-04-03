В Саранске автоледи на "Рено" протаранила "Шевроле"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на пересечении улиц Коммунистическая и Пролетарская, где 31-летняя автоледи на "Рено" протаранила "Шевроле".

В результате ДТП женщине понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что жители Мордовии попали в ДТП в Ульяновской области на трассе Саранск – Ульяновск в Сурском районе, где водитель "Мицубиси" не справился с управлением и авто врезалось в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира были госпитализированы. Позже 71-летняя женщина скончалась от полученных ранений.

Источник: izvmor.ru