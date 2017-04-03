В Саранске автоледи на "Рено" протаранила "Шевроле"

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на пересечении улиц Коммунистическая и Пролетарская, где 31-летняя автоледи на "Рено" протаранила "Шевроле".
В результате ДТП женщине понадобилась помощь медиков.
Ранее сообщалось, что жители Мордовии попали в ДТП в Ульяновской области на трассе Саранск – Ульяновск в Сурском районе, где водитель "Мицубиси" не справился с управлением и авто врезалось в дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира были госпитализированы. Позже 71-летняя женщина скончалась от полученных ранений.
Источник: izvmor.ru