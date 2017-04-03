Саранские чиновники примут участие в акции "Чистый город"

В канун православной Пасхи в столице Мордовии пройдет генеральная уборка.

Работники городской мэрии и муниципальных предприятий 14 и 15 апреля дадут старт акции "Чистый город". Вооружившись необходимым инвентарем, они очистят от мусора основные дороги Саранска.

Впоследствии инициативу обязаны подхватить подростки, студенты, представители бизнеса и просто неравнодушные к собственному городу люди.

Ранее сообщалось, что в дни проведения в Саранске матчей ЧМ-2018 пешеходный переход, пролегающий прямо по железнодорожному полотну с улицы Полежаева на улицу Рабочая, будет временно закрыт.

Источник: izvmor.ru