В Мордовии на "зебре" сбили разнорабочего

В Дубенском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Дубенки – Атяшево, где шофер сбил на пешеходном переходе разнорабочего.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован.

На данный момент выясняются все подробности происшедшего. О состоянии пешехода не сообщается.

Ранее сообщалось, что жители Мордовии попали в ДТП в Ульяновской области на трассе Саранск – Ульяновск в Сурском районе, где водитель "Мицубиси" не справился с управлением и авто врезалось в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира были госпитализированы. Позже 71-летняя женщина скончалась от полученных ранений.

Источник: Госавтоинспекция Мордовии