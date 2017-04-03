Жители Мордовии ответят за организацию подпольных казино

В марте прошлого года оперативниками была пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как установили правоохранители, 6 граждан в возрасте от 23 до 36 лет в промежуток с марта 2015 по март 2016 года организовали проведение азартных игр в арендуемых нежилых зданиях Саранска, извлекая в результате данной деятельности незаконную прибыль.

В процессе обысков, проводимых одновременно по месту жительства организаторов и сотрудников заведения, в игровом клубе, а также в гараже, принадлежащем одному из подозреваемых, изъяты 27 игровых аппаратов и 48 000 рублей.

По факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны следственными органами было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, за последний месяц деятельности подозреваемыми был извлечен доход в размере свыше 1 млн рублей.

В рамках расследования все шестеро обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия