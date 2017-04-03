Мордовская полиция нашла пропавшую школьницу

Сотрудники полиции установили местонахождение без вести пропавшей 14-летней жительницы Рузаевки Ксении Алдакишкиной.

Об исчезновении дочери в полицию заявила мама школьницы. Он сообщила, что 30 марта в 10:00 Ксюша ушла из дома и не вернулась.

Для розыска ребенка были созданы несколько поисковых групп. Надлежащие ориентировки были направлены в районные подразделения, а также соседние регионы. В процессе поисков работникам полиции была проделана масштабная работа, определены и опрошены знакомые несовершеннолетней, проверены места ее возможного пребывания. Помимо этого был организован комплекс технических мероприятий.

В итоге представители полиции выявили пропавшую несовершеннолетнюю в Саранске. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Определено, что пропавшая школьница находилась в гостях у собственного приятеля.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства данного происшествия.

Напомним, что Ксению Алдакишкину ищут уже во второй раз. В августе 2016-го она уходила из дома, на ее поиски были брошены десятки полицейских.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия