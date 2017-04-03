В Мордовии за минувшие сутки улетели в кювет две легковушки

В Мордовии два автомобиля оказались в кювете минувшим днем.
Сообщается, что около 7:00 в Торбеевском районе с дороги слетел ВАЗ. Пострадавшего шофера сотрудники "скорой помощи" осмотрели на месте аварии. После оказания помощи его отпустили домой.
Вторая авария случилась в Рузаевском районе. На 305-м километре трассы Н.Новгород – Пенза - Саратов в кювет опрокинулся "СеАЗ". В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. 49-летняя женщина была госпитализирована. Шофер трезв.
На данный момент по фактам ДТП проводится проверка.
Источник: izvmor.ru