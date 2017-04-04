В Саранске готовы предложить 417 вакансий для школьников

Саранским школьникам, жаждущим подзаработать в период летних каникул, предложат работу.

Сообщается, что работодателями решили выступить 110 предприятий, в числе которых не только лишь муниципалы, однако и частники. Речь идет о 417 должностях.

Подростки смогут примерить на себя роль флориста, дворника, агронома, маляра и плотника. Но этого количества рабочих мест недостаточно. Тех, кто хочет провести каникулы с пользой, оказалось значительно больше.

Согласно сведениям городской администрации, в Саранске смогут принять на сезонную работу этим летом только 74% подростков от 14 до 18 лет.

Источник: izvmor.ru