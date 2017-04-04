Лыжник из Мордовии выиграл 50-километровый марафон в Мурманске

Представитель Мордовии Рауль Шакирзянов стал победителем традиционного лыжного марафона "Праздник Севера", который состоялся в Мурманске.

Сообщается, что участниками спортивного мероприятия стали свыше тысячи человек. Лыжники состязались на 2-х дистанциях 25 и 50 км свободным стилем.

В 50-километровой гонке победу завоевал спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Рауль Шикирзянов. Вторым финишировал Михаил Куклин, замкнул тройку призеров Юрий Остапенко.

Как сообщалось ранее, в Ханты-Мансийске закончилось первенство России по лыжным гонкам, на котором представительница Мордовии Анастасия Седова завоевала 2 медали.

Источник: izvmor.ru