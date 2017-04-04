В Саранске стартует акция "Георгиевская ленточка"

За 3 недели до Великого праздника – Дня Победы в Саранске стартует патриотическое мероприятие "Георгиевская ленточка".

Символ памяти будут выдавать волонтеры на улицах и площадях. Но первыми участниками акции станут ученики детских садов и школьники.

Кроме того, в образовательных организациях пройдут тематические уроки и встречи с ветеранами той страшной войны.

Ранее сообщалось, что саранским школьникам, жаждущим подзаработать в период летних каникул, предложат работу.

Работодателями решили выступить 110 предприятий, в числе которых не только лишь муниципалы, однако и частники. Речь идет о 417 должностях.

Источник: izvmor.ru