Для Рузаевки закупят уличные пылесосы

Для Рузаевки закупят пылесосы для уборки улиц.

Об этом говорилось на совещании в администрации города, на котором обсуждались вопросы по проведению месячника саночистки. Уже установлены даты проведения субботников – 8 и 22 апреля, каждая пятница – санитарный день.

В городе будет сформирована комиссия, которая по окончании месячника будет давать оценку качеству уборки и подведет результаты конкурса на лучшее содержание территории.

Поставлена цель навести порядок в городских и сельских кладбищах, обеспечить формой сотрудников, занятых уборкой города. В ближайшее время для данных целей будет закуплена новейшая техника.

Источник: izvmor.ru