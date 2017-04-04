Полиция Саранска ищет мужчину, бесследно сгинувшего в Москве в 2004 году

Полицейские Саранска разыскивают Алексея Горшкова, 1958 г.р. Известно, что в октябре 2014 года мужчина уехал на заработки в Москву и вскоре перестал выходить на связь с родными и близкими, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы пропавшего: на вид 65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, глаза темные. Особые приметы: ожоги на правой и левой ноге.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам: 89520726506, 8(8342) 29-77-44.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает 15-летнюю школьницу Ксению Алдакишкину. Девочка пропала 30 марта, когда около 10 часов утра ушла из дома в Рузаевке и назад не вернулась.

Источник: 13.мвд.рф