В Саранске появится свой "Арбат"

В Саранске определят площадки, где одаренные городские художники сумеют показывать собственное творчество.

Речь идет не только лишь о тех, кто искусно справляется с холстом и кистью, однако и уличных музыкантах.

"Они нормальные ребята, пусть радуют людей, показывают свое творчество", - заявил градоначальник Саранска Петр Тултаев.

Вероятно, что уже этим летом вкусить звуки музыкальных инструментов, лиричное пениие либо полюбоваться красочным вернисажем жители и гости столицы Мордовии смогут, гуляя по Фонтанному спуску либо Площади Тысячелетия. Кроме того, художники будут писать свои картины на Аллее мастеров в Пушкинском парке.

Источник: izvmor.ru