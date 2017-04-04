Перед судом предстанет житель Мордовии, забивший насмерть знакомого

Полиция Мордовии закончила расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя поселка Тургенево, обвиняемого в смертельном избиении знакомого.

Напомним, что 24 октября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении в собственном доме с признаками насильственной смерти тела 39-летнего мужчины.

Прибывшие на место инцидента представители полиции определили, что в гости к пострадавшему пришли двое односельчан, среди которых был 18-летний молодой человек, живущий по соседству. Компания стала распивать алкоголь. В момент застолья между владельцем жилья и юношей произошел инцидент, в процессе которого гость избил пострадавшего, и компания покинула дом. Через пару часов сожительница потерпевшего обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни и заявила о произошедшем соседке, которая и вызвала стражей порядка.

Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия