Петр Тултаев приказал заняться рекламными вывесками в Саранске

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал городские службы всерьез заняться вывесками торговых точек в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщили в пресс-службе гордаминистрации, особое внимание будет уделено тем зданиям, в которых располагаются различные организации, в том числе и госструктуры.

Особенно внимательно, по словам Тултаева, следует отнестись к торговым точкам на улице Рабочей. По словам мэра города, "здесь зачастую – полный ералаш".

В ближайшее время перед собственниками магазинов будут поставлены соответствующие задачи.

Как сообщалось ранее, в городском управлении культуры активно проводится деятельность по формированию художественной концепции дизайна Саранска в период майских праздников. Столицу Мордовии украсят тематические плакаты, баннеры и специальные арт-объекты, драпированные тканью.

Источник: izvmor.ru