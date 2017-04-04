В Мордовии с начала года ищут пропавшего жителя Ичалковского района

Полиция Мордовии продолжает поиски без вести пропавшего Евгения Калачева. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РМ, 3 января текущего года житель села Инсаровка Ичалковского района ушел из дома и до сих пор назад не вернулся. В настоящее время по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Приметы Калачева: на вид 35-40 лет, рост 176 см, волосы русые короткие, глаза светлые, лобная залысина. Был одет в черную дубленку с мехом белого цвета, синюю вязаную шапку, синие джинсы и черные ботинки.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: (883438) 2-90-64 или 02.

Источник: mordovia.sledcom.ru