Александр Егоров из Саранска - главный арбитр полуфинала Кубка России "Локомотив" - "Уфа"

Саранский арбитр Александр Егоров обслужит полуфинальный матч Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой". Поединок состоится 5 апреля в Москве.

Помогать Егорову будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный судья – Олег Соколов (Воронеж). Инспектор матча - Гаряфий Жафяров (Москва).

На стадии 1/4 финала "Локомотив" обыграл "Тосно" - 1:0, а "Уфа" с тем же счетом одолела "Анжи".

В финале турнира победитель противостояния между москвичами и уфимцами сразится либо с "Уралом" из Екатеринбурга, либо с казанским "Рубином". Этот полуфинал будет сыгран 6 апреля. Финальный матч запланирован на 2 мая.