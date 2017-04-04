Аферистка из Мордовии "развела" жительницу Ростова на 3 тысячи рублей во "ВКонтакте"

Полиция Саранска задержала девушку, которая подозревается в мошенничестве, совершенном с помощью соцсети "ВКонтакте".

Как сообщили в МВД Мордовии, жительница поселка Луховка взломала аккаунт подруги и от имени владелицы страницы написала друзьям сообщения, где под различными предлогами убеждала каждого оказать ей финансовую помощь. Из всех откликнулась жительница Ростова-на-Дону, которая перечислила 3 тысячи рублей. Спустя несколько дней пострадавшая выяснила, что ее подруга деньги не просила, однако в полицию сообщать не стала.

Тем не менее полицейские задержали мошенницу. Она созналась в преступлении. Деньги аферистка выводила на счет своего сожителя. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Источник: 13.мвд.рф