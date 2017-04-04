Велогонщик из Мордовии Евгений Комаров занял 3-е место на Кубке Европы по велоспорту-ВМХ

Спортсмен из Мордовии Евгений Комаров удачно выступил на первом и втором этапах Кубка Европы по велоспорту-ВМХ. Соревнования прошли в городе Хейзден-Зольдер (Бельгия).

Комаров, принимавший участие в Олимпийских играх – 2016, занял на турнире третье место. Это лучший показатель среди всех российских спортсменов.

Отметим, что в мае на этой же трассе состоится II этап Кубка мира по велоспорту-BMX.

Как сообщалось ранее, в Саранске мордовские спортсмены завоевали "золото" и "бронзу" на всероссийских соревнованиях по велоспорту-ВМХ. Сообщается, что по сумме двух дней победу одержала Дарья Хлуднева. Третье место занял Алексей Калинин.