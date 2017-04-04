Владимир Путин похвалил Мордовию за высокие темпы развития сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин отметил, что в Мордовии хорошо развит агропромышленный комплекс, что крайне важно в условиях санкций и принятых ответных мер. Такое заявление глава РФ сделал на пленарном заседании IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

"В Мордовии действительно нефть и газ не добывается в промышленных масштабах. Одна из основных отраслей народного хозяйства, экономики, - это сельское хозяйство. И в последнее время сельское хозяйство гарантирует очень хорошие темпы роста свыше 3%. Не исключение и Мордовия. Действительно, хорошие очень показатели.

Я исхожу из того, что санкции не будут вечно продолжаться. А если они будут продолжаться вечно, то мы будем ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить. Аграриев мы, безусловно, будем поддерживать всеми доступными способами. Мы должны уделять внимание не только крупным производствам, но и фермерским хозяйствам, небольшим предприятиям. Никогда не надо забывать, что 40 миллионов граждан нашей страны проживает на селе", - сказал Президент России.

Источник: izvmor.ru