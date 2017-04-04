В колонию Мордовии прислали амфетамин и гашиш в банке из-под газировки

На территории одной из колоний Мордовии были обнаружены наркотики. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, запрещенный товар нашли оперативники при досмотре передачи для заключенного. Свертки с амфетамином (5,98 г) и гашишем (5,05 г), а также сотовый телефон и 2 сим-карты были спрятаны в металлической банке из-под газировки.

Как выяснилось, отправителем запрещенного груза был житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-5 сотрудники досмотрели посылку, присланную осужденному на 10 лет лишения свободы, и обнаружили в ней сотовый телефон, спрятанный в пластиковой таре с джемом. Отправительницей запрещенной посылки значилась жительница Краснодара.

Источник: 13.мвд.рф