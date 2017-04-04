В Саранске пьяная рецидивистка порезала ножом свою собутыльницу

Жительница Саранска попала в больницу с ножевой раной груди. О происшествии в полицию сообщили доктора.

В пресс-службе МВД по РМ проинформировали, что пострадавшая 1974 г.р. в день ЧП в своей квартире выпивала с ранее судимой знакомой, 1954 года рождения. Во время застолья дамы повздорили. В ходе конфликта пенсионерка схватилась за нож и ударила более молодую оппонентку в грудь.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии раскрыта кража 5 тысяч рублей у 49-летнего мужчины. Воровкой оказалась 26-летняя ранее судимая приятельница потерпевшего.

Оказалось, что мужчина встретил девушку на улице и предложил выпить по этому поводу. После пьянки девушка и ограбила знакомого.

Источник: 13.мвд.рф