Студентка из Саранска опасается, что ее парень был в метро Петербурга во время теракта

Жители Мордовии не остались в стороне от трагедии, которая произошла в метрополитене Санкт-Петербурга накануне, 3 апреля. Напомним, днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв в одном из вагонов метро. По данным на 4 апреля, в результате происшествия, основной версией которого является теракт, погибли 14 человек, еще около 50 пострадали.

Сразу после прогремевшего взрыва студентка из Саранска Олеся Азоркина потеряла связь со своим молодым человеком.

"Мой молодой человек находился в это время в метро. Не могу до него дозвониться, но надеюсь на лучшее. Люди напуганы, звонят своим знакомым, чтобы узнать, все ли с ними в порядке. Пишу, а меня трясет, это все очень страшно", - поведала девушка на странице в соцсети.