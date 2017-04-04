Владимир Волков: Делаем все, чтобы люди имели возможность эффективно трудиться на земле

Глава Республики Мордовия Владимир Волков поблагодарил Президента России Владимира Путина, который ранее высоко оценил потенциал агропромышленного комплекса региона-13.

"Мы благодарны за высокую оценку труда наших аграриев. Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, при этом 60% произведенной продукции реализуется за пределами нашего региона.

Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и РФ по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Во многом благодаря этому республика в последние годы входит в тройку регионов-лидеров в стране с самой низкой стоимостью продуктовой корзины.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране. Более 40% жителей республики живут в сельской местности. Поэтому мы активно работаем по развитию сельских территорий, при существенной поддержке федерального центра помогаем аграриям необходимыми кредитами, техникой, укрепляем социальную инфраструктуру села – все для того, чтобы люди имели возможность эффективно трудиться на земле", - подчеркнул Волков.

Источник: izvmor.ru