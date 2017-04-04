Команда "Фактор X" из Саранска вышла в финал соревнований "Человеческий фактор"

Саранские студенты стали финалистами соревнований "Человеческий фактор". Как сообщает пресс-служба МГУ им. Огарева, команда "Фактор X", куда вошли студенты-психологи ИСИ Марина Измалкина, Владимир Чибиркин и Мария Юдина, заняла второе место на втором этапе соревнований, состоявшемся в Нижнем Новгороде.

Ребята из Мордовии успешно прошли теоретический и два практических тура, решив ситуационную задачу по оказанию психологической поддержки и первой помощи.

Теперь "Фактор X" будет представлять Приволжский федеральный округ на III этапе соревнований, который состоится в мае в Москве в рамках Международного салона "Комплексная безопасность – 2017".

Источник: МГУ им. Огарева