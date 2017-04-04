В Мордовии за несколько дней зафиксировано 6 фактов сбыта фальшивых купюр

Житель Саранска 1 апреля решил обменять фальшивые 1000 рублей на настоящие. Впрочем, по словам владельца подделки, он получил банкноту от одного из клиентов автомобильного сервиса, в котором работает.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, сотрудница банка при проверке ветхой банкноты номиналом 1 000 рублей поняла, что она поддельная. Женщина обратилась в полицию, которая и задержала работника автосервиса. По данному факту проводится проверка.

Всего за последние дни оперативники зафиксировали 6 фактов сбыта фальшивых купюр. Они обнаружены при пересчете наличности в банках, поступивших от граждан, обратившихся в отделения для обмена, а также после инкассации с автозаправочных станций.

Источник: 13.мвд.рф