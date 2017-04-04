В Мордовии участились случаи падения пассажиров в общественном транспорте

Все больше жителей Саранска стали падать в общественном транспорте города. По данным республиканской Госавтоинспекции, за 3 месяца текущего года 5 человек пострадали при таких ситуациях.

Чаще всего падение пассажиров в автобусах и троллейбусах происходит в момент резкого начала движения или торможения. Последний такой случай произошел в минувшую пятницу на улице Коммунистической. В салоне троллейбуса упала пожилая женщина.

Госавтоинспекция Мордовии призывает водителей общественного транспорта аккуратнее осуществлять маневры на дороге, предупреждать пассажиров о начале движения по громкой связи и соблюдать дистанцию, чтобы избегать резкого торможения. Впрочем, самим пассажирам также нужно вести себя внимательнее и держаться за поручни.

Источник: gibdd.ru/r/13