Житель Саранска, устроивший пьяное ДТП с пострадавшими, сядет в колонию строгого режима

В Саранске вынесли приговор местному жителю, который устроил ДТП с пострадавшими. При этом ранее мужчина уже подвергался административному наказанию.

Как сообщили в прокуратуре Мордовии, ночью 31 августа прошлого года нетрезвый мужчина устроил ДТП, в котором пострадали три человека. При этом гражданина Селезнева ранее уже неоднократно ловили сотрудники полиции в состоянии опьянения за рулем.

В итоге водитель проведет в исправительной колонии строгого режима ближайшие год и 4 месяца. Кроме того, он лишен прав на 3 года.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратились двое жителей Саранска с заявлениями о вымогательстве. Молодой человек и девушка разъяснили полицейским, что неизвестный с помощью соцсети вымогал у них деньги. Правонарушитель требовал перечислить ему по 2 000 рублей с каждого за нераспространение информации, порочащей репутацию и достоинство этих граждан.

Источник: prokrm.ru