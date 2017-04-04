В Ромодановском районе сгорел трактор МТЗ-82

В селе Старая Михайловка Ромодановского района Мордовии сгорел трактор. Как сообщили в МЧС республики, трактор МТЗ-82 в результате возгорание уничтожен полностью. При пожаре никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину ЧП и подсчитывают убытки.

Как сообщалось ранее, в Темниковском районе произошел пожар. Инцидент случился в п. Романовский, где загорелся частный дом. Когда спасатели прибыли на место вызова, жилое здание полыхало открытым огнем.

В процессе тушения внутри дома были выявлены 2 тела. Погибшими оказались 60-летний владелец здания и его 43-летняя сожительница.

Источник: 13.mchs.gov.ru