Житель Мордовии лишился 22,5 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель в Интернете

Житель Рузаевки обратился в полицию и рассказал, что на нем нажились мошенники. По словам заявителя, он хотел купить двигатель на свой автомобиль. С этой целью он зашел в Интернет, где и нашел нужное ему объявление.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, покупатель связался с менеджером онлайн-магазина по электронной почте. Продавец прислал номер счета, куда потерпевший перевел полную стоимость двигателя - 22 500 рублей.

Разумеется, в указанный срок автозапчасть покупателю доставлена не была. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, после чего и обратился за помощью к оперативникам.

Как сообщалось ранее, в Мордовии раскрыта кража 5 тысяч рублей у 49-летнего мужчины. Воровкой оказалась 26-летняя ранее судимая приятельница потерпевшего.

Источник: 13.мвд.рф