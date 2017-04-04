Предприниматель на "Шевроле" сбил неосторожную студентку в Саранске

Несовершеннолетняя жительница Саранска пострадала в ДТП из-за собственной неосторожности. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, накануне вечером на улице Пролетарская 17-летняя студентка решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В результате девушка попала под колеса "Шевроле Лачетти", за рулем которой ехал предприниматель.

В результате потерпевшая с различными травмами обращалась за медицинской помощью. Ей назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошло ДТП. Инцидент случился на трассе Дубенки – Атяшево, где шофер сбил на пешеходном переходе разнорабочего.

Источник: gibdd.ru/r/13