В результате тройного ДТП в Саранске пострадала 6-летняя девочка

В Саранске произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребенок. Виновником аварии стал пьяный водитель на иномарке "Фольксваген Пассат".

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, инцидент случился 3 апреля на проспекте 50 лет Октября. Водитель иномарки при перестроении столкнулся с "десяткой", после чего "Фольксваген" въехал в бордюр и протаранил движущийся впереди "Рено Флюенс".

В результате ДТП пострадали два человека - водитель "Рено" и ехавшая с ним 6-летняя девочка. Бригада "скорой" доставила ребенка в больницу. Мужчина обращался в лечебное учреждение самостоятельно.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе произошло ДТП. Инцидент случился на трассе Дубенки – Атяшево, где шофер сбил на пешеходном переходе разнорабочего.

Источник: gibdd.ru/r/13