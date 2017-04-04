В мордовской колонии прошел конкурс для осужденных "Модная весна"

В мордовской ИК-13 прошел конкурс красоты среди осужденных. В мероприятии под названием "Модная весна" приняли участие 10 модниц, которым этой весной предстоит освобождение и возвращение домой.

Как сообщили в региональном ФСИН, выступление конкурсанток оценивалось в 3 номинациях: стильный макияж, лучшая прическа и умение себя преподнести. В итоге в номинации "Стильный макияж" победила Юлия Бочарина, лучшая прическа была у Елены Гречишниковой, а победу в номинации "Умение себя преподнести" присудили Дарье Деминой.

Как сообщалось ранее, на территории одной из колоний Мордовии были обнаружены наркотики. Запрещенный товар нашли оперативники при досмотре передачи для заключенного. Свертки с амфетамином (5,98 г) и гашишем (5,05 г), а также сотовый телефон и 2 сим-карты были спрятаны в металлической банке из-под газировки.

Источник: 13.fsin.su