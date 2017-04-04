Ярмарка вакансий в Саранске будет организована 6 апреля

В ближайший четверг, 6 апреля, в Саранске пройдет очередная ярмарка вакансий. Работодатели всех форм собственности представят более 3000 вакантных мест в сфере здравоохранения, образования, торговли, сельского хозяйства, строительства и других.

Безработным гражданам будут предложены самые разные варианты - от неквалифицированного труда до руководящих должностей. Также специалисты помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общереспубликанской базы вакансий.

Все пришедшие смогут в одном месте пройти собеседование сразу у десятка работодателей, а также получить юридическую консультацию по вопросам занятости населения и информацию о возможности профессионального обучения по направлению центра занятости населения.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 12:00 в Ледовом Дворце по адресу ул. Красная, 40.

Источник: izvmor.ru