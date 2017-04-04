Союз православной молодежи Мордовии ищет волонтеров для проведения пасхальной службы

В Мордовии начали поиск волонтеров, которые желают помочь в проведении пасхальной службы в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова. В ночь с 15 на 16 апреля праздничную Божественную литургию в соборе будет служить митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

"Во время пасхальной службы в соборе собирается множество горожан, неизбежна толчея. Волонтеры будут помогать нам освобождать "коридоры" для проходов священнослужителей на богослужении и для прихожан, которые идут на причастие. Также по возможности волонтеры организуют досуг детей прихожан", - рассказала председатель Союза православной молодежи Мордовии Ольга Зеткина.

Источник: izvmor.ru