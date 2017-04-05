Воспитанник школы-интерната из Мордовии сыграл вничью с международным гроссмейстером

Воспитанники учреждений Мордовии, включенных в благотворительный проект Российской шахматной федерации "Шахматы в детский дом" взяли участие во вторых всероссийских состязаниях по шахматам "Восхождение" среди команд детских домов и школ-интернатов.

Координатор проекта "Шахматы в детский дом" в Мордовии Римма Девяткина сообщила, что в соревновании нынешнего года приняло участие 47 команд из 30 субъектов России. Возраст участников – до 14 лет. Республика была представлена двумя командами.

Дети из Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха получили право участия в турнире как победители шахматных состязаний в зачет 28 зимней Спартакиады воспитанников детских домов и школ- интернатов Мордовии, а команда Ялгинского детского дома – школы была персонально приглашена Фондом "Северная Корона". Наши дети с достоинством дебютировали в столь ответственных состязаниях.

Особенным пунктом программы стал сеанс одновременной игры с чемпионом Европы международным гроссмейстером Эрнесто Инаркиевым. Незабываемым мероприятием это стало для Данилы Шигонцева из Саранской общеобразовательной школы-интерната, которому удалось завершить свою партию с гроссмейстером вничью.

Источник: izvmor.ru