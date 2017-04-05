Житель Мордовии получил три года колонии за «урожай» с чужого огорода

Чамзинский суд признал прежде судимого 34-летнего Егорова П.Н. виновным в наркопреступлении.

Сообщается, что летом минувшего года на приусадебном участке дома одного из сел мужчина нарвал мак, который стал хранить при себе. В этот же день его арестовали сотрудники полиции и конфисковали наркотическое средство.

За свой "урожай" Егоров получил 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор местному жителю, который устроил ДТП с пострадавшими. При этом ранее мужчина уже подвергался административному наказанию.

Источник: izvmor.ru